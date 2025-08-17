Icon Menü
Unbekannter schneidet Ahornbaum zurück – Polizei sucht Zeugen in Fischach

Fischach

Unbekannter ärgert sich über Baum und schneidet los

Ein auf den Gehweg ragender Ahornbaum ist von einem Fremden gestutzt worden. Der Abschnitt landete im Garten.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat einen fremden Baum in Fischach auf eigene Faust zurückgeschnitten. (Symbolfoto)
    Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat einen fremden Baum in Fischach auf eigene Faust zurückgeschnitten. (Symbolfoto) Foto: Peter Baruschke/Selbst ist der Mann/dpa-tmn

    Einen kuriosen Fall meldet die Polizei aus Fischach: Bereits am letzten Mittwoch, 13. August, in der Zeit zwischen 6 und 10 Uhr hat ein Unbekannter in der Scheppacher Straße einen fremden Ahornbaum zurückgeschnitten. Äste hingen laut Polizei über die Grundstücksgrenze auf den Gehweg. Dies störte anscheinend den Unbekannten. Den Abschnitt warf er in den Garten der Baumbesitzerin. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich bei der Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 melden. (kar)

