Unbekannter ärgert sich über Baum und schneidet los

Einen kuriosen Fall meldet die Polizei aus Fischach: Bereits am letzten Mittwoch, 13. August, in der Zeit zwischen 6 und 10 Uhr hat ein Unbekannter in der Scheppacher Straße einen fremden Ahornbaum zurückgeschnitten. Äste hingen laut Polizei über die Grundstücksgrenze auf den Gehweg. Dies störte anscheinend den Unbekannten. Den Abschnitt warf er in den Garten der Baumbesitzerin. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich bei der Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 melden. (kar)

