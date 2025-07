Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein Auto beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Ottmarshauser Straße in Neusäß. Dabei entstand an dem geparkten Wagen, einem Mercedes, ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-1810. (AZ)

