Am Mittwochmorgen kam es aufgrund von Straßenglätte auf der Kreisstraße A12 bei Welden zu einem Unfall. Die Fahrerin rutschte in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte gegen ein Gebüsch, heißt es in der Polizeimeldung. Die Fahrerin blieb unverletzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. (AZ)

Welden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straßenglätte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis