Dramatische Rettungsaktion in Westheim - Arbeiter auf Baustelle eingeschüttet

Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei rücken am Donnerstagmittag zu einer Baustelle in der Von-Rehlingen-Straße im Neusässer Ortsteil Westheim aus. Ersten Erkenntnissen zufolge ist dort ein Arbeiter eingeschüttet worden. Nach Auskunft der Polizei läuft am Donnerstag gegen 13.45 Uhr ein Rettungseinsatz. Der Mann stecke fest, sei aber ansprechbar. Etliche Einsatzkräfte sind am frühen Donnerstagnachmittag vor Ort, um den Mann zu befreien.

Mehr dazu in Kürze.