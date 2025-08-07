Icon Menü
Unfall auf Baustelle in der Von-Rehling-Straße in Westheim aktuell

Westheim

Dramatische Rettungsaktion in Westheim - Arbeiter auf Baustelle eingeschüttet

Auf einer Baustelle im Neusässer Ortsteil Westheim kommt es am Donnerstagmittag zu einem Unfall. Ein Arbeiter muss von den Einsatzkräften befreit werden.
Von Philipp Kinne
    • |
    • |
    • |
    Ein Arbeiter muss am Donnerstagmittag von der Feuerwehr aus einer Baustelle befreit werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde er eingeschüttet.
    Ein Arbeiter muss am Donnerstagmittag von der Feuerwehr aus einer Baustelle befreit werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde er eingeschüttet. Foto: Marcus Merk

    Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei rücken am Donnerstagmittag zu einer Baustelle in der Von-Rehlingen-Straße im Neusässer Ortsteil Westheim aus. Ersten Erkenntnissen zufolge ist dort ein Arbeiter eingeschüttet worden. Nach Auskunft der Polizei läuft am Donnerstag gegen 13.45 Uhr ein Rettungseinsatz. Der Mann stecke fest, sei aber ansprechbar. Etliche Einsatzkräfte sind am frühen Donnerstagnachmittag vor Ort, um den Mann zu befreien.

    Mehr dazu in Kürze.

