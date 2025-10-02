Icon Menü
Unfall auf dem Parkplatz des City-Centers in Gersthofen

Gersthofen

Bremse und Gas verwechselt: Unfall auf dem Parkplatz des City-Centers in Gersthofen

Die Fahrerin verliert einen Moment die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Kurz vor einer Mauer bringt sie es dann doch zum Stehen
Von Jana Tallevi
    Auf dem Parkplatz des City-Centers kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Eine Fahrerin konnte gerade noch kurz vor einer Mauer stoppen. (Symbolbild)
    Auf dem Parkplatz des City-Centers kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Eine Fahrerin konnte gerade noch kurz vor einer Mauer stoppen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Am Mittwoch wollte eine 72-jährige Frau gegen 11 Uhr mit ihrem Elektrofahrzeug auf dem Gelände des City-Centers an der Bahnhofstraße einparken. Als sie auf den Parkplatz einbog, verwechselte sie die Bremse mit dem Gaspedal, wie die Polizei mitteilt. Sie überfuhr dadurch ein vor ihr befindliches Verkehrszeichen. Kurz vor einer Mauer kam sie zum Stehen. Die 72-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (jah)

