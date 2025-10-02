Bremse und Gas verwechselt: Unfall auf dem Parkplatz des City-Centers in Gersthofen

Am Mittwoch wollte eine 72-jährige Frau gegen 11 Uhr mit ihrem Elektrofahrzeug auf dem Gelände des City-Centers an der Bahnhofstraße einparken. Als sie auf den Parkplatz einbog, verwechselte sie die Bremse mit dem Gaspedal, wie die Polizei mitteilt. Sie überfuhr dadurch ein vor ihr befindliches Verkehrszeichen. Kurz vor einer Mauer kam sie zum Stehen. Die 72-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (jah)

