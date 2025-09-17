Teurer Unfall auf dem Weg zum Wertsthoffhof

Auf dem Weg zum Wertstoffhof verursachte ein 55-Jähriger mit seinem Wagen am Dienstag einen folgenschweren Unfall. Der Mann war gegen 9.20 Uhr auf der B300 unterwegs und verließ diese an der Abfahrt Steppach. Er querte anschließend die Ortsverbindungsstraße Steppach - Deuringen, wie die Polizei berichtet. Hierbei übersah er das Auto eines 57-Jährigen, der auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Deuringen unterwegs war. Beim Zusammenprall beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Beide Autos mussten laut Polizei abgeschleppt werden. (AZ)

