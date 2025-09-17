Icon Menü
Unfall auf dem Weg zum Wertstoffhof in Steppach

Steppach

Teurer Unfall auf dem Weg zum Wertsthoffhof

Ein 55-jähriger Autofahrer übersieht in Steppach ein anderes Fahrzeug. Das hat Folgen.
Von Jana Tallevi
    Am Dienstag kam es in der Nähe des Wertstoffhofs Steppach zu einem Unfall. (Symbolbild)
    Am Dienstag kam es in der Nähe des Wertstoffhofs Steppach zu einem Unfall. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Auf dem Weg zum Wertstoffhof verursachte ein 55-Jähriger mit seinem Wagen am Dienstag einen folgenschweren Unfall. Der Mann war gegen 9.20 Uhr auf der B300 unterwegs und verließ diese an der Abfahrt Steppach. Er querte anschließend die Ortsverbindungsstraße Steppach - Deuringen, wie die Polizei berichtet. Hierbei übersah er das Auto eines 57-Jährigen, der auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Deuringen unterwegs war. Beim Zusammenprall beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Beide Autos mussten laut Polizei abgeschleppt werden. (AZ)

