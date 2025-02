Auto prallt in einen Lastwagen mit Panne: Unfall

Auf der B2 in Richtung Donauwörth war am Montagnachmittag ein Lastwagen unterwegs. Dessen Fahrer bemerkte eine Panne und wollte nach der Ausfahrt Gersthofen-Nord (Mercedesring) auf der B2 rechts auf den Pannenstreifen ausweichen.

Ein Autofahrer bemerkte das zu spät und prallte mit seinem Wagen hinten links in den Lastwagen. Dabei hatte der Mann im Auto Glück, dass er alleine unterwegs war. Ein Beifahrer wäre, so die Vermutung der Polizei angesichts des Unfallschadens, mindestens schwer verletzt gewesen.

Nach dem Unfall wurde die Straßenmeisterei angefordert

Verletzt wurde aber zum Glück niemand. Am Lastwagen entstand kaum Schaden, am Auto dagegen massiv; vermutlich in Höhe von 10.000 Euro. Weil Betriebsstoffe ausliefen, musste die Straßenmeisterei verständigt werden. Die rechte Spur wurde gesperrt und der Verkehr wurde über die linke geleitet.

Im dichten Nachmittagsverkehr aus Augsburg heraus führte das zu einem langen Stau auf der B2 in Richtung Donauwörth, der sich bis in den frühen Abend zog. (corh)