Radfahrer verletzt sich bei Unfall in Welden

Ein Fahrradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall in Welden verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 58-Jährige mit seinem Rad kurz vor 15 Uhr auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Utzstraße. Als er dort um ein geparktes Auto herumfuhr, sah er einen stehenden Einkaufswagen auf seiner Fahrtstrecke. Diesem wich er aus. Dabei stieß er jedoch mit dem Auto einer 56-Jährigen zusammen, das ihm entgegenkam. Bei dem Unfall verletzte sich der Radfahrer an der Schulter. Vorsorglich wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Außerdem entstand ein Sachschaden am Auto. (AZ)

