Missverständnis führt laut Polizei zu einem Unfall

In Dinkelscherben hat sich am Samstag um 15 Uhr ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein 17-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße A1 von Dinkelscherben kommend in Richtung Agawang unterwegs. Auf Höhe Häder, an der Kreuzung zur Triebstraße, stand ein PKW an der Haltelinie. Dessen Fahrer wollte sich in die Kreuzung „hineintasten“, um geradeaus weiter in Richtung Kreisstraße A2 Richtung Mödishofen zu fahren.

An einer Kreuzung in Dinkelscherben stoßen die Autos zusammen

Der 17-Jährige schätzte dieses „Hineintasten“ laut Polizei falsch ein und bremste seinen Wagen ab. Er dachte, dass der Fahrer die Kreuzung überqueren wollte, ohne anzuhalten. Hinter dem Jugendlichen, der mit einer eingetragenen Begleitperson unterwegs war, fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Wagen - allerdings mit zu kleinem Abstand. Ihr Wagen fuhr auf den des 17-Jährigen auf.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 520 Euro geschätzt. Beide Autos blieben fahrbereit. (corh)