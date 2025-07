Ein 71-jähriger Autofahrer ist am Montag auf der Ortsverbindungsstraße von Stettenhofen Richtung Gersthofen unterwegs gewesen. Als er um kurz vor 15 Uhr an der Einmündung zur Bergstraße nach links wollte, übersah er laut Polizei ein anderes Auto. Das lenkte ein 34-Jähriger in der Bergstraße westwärts.

Beide Wagen stießen zusammen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro. (AZ)