Unachtsamkeit beim Ausparken: Unfall in der Hauptstraße in Gessertshausen

Zu einem Unfall kam es am Freitag gegen 14 Uhr in der viel befahrenen Hauptstraße in Gessertshausen im Bereich Metzgerei und Apotheke. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Auto aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr einfahren. Hinter ihm wartete bereits ein anderer Pkw, welcher in die frei werdende Parklücke einfahren wollte. Eine 23-Jährige, die auf der Hauptstraße in Richtung Ustersbach fuhr, überholte das wartende Auto. Dies hat der 68-jährige Mann beim Ausparken übersehen und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen bleiben alle unverletzt. (dav)

Gessertshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gessertshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unachtsamkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis