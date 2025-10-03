Icon Menü
Unfall beim Ausparken in Zusmarshausen

Dinkelscherben

Unfall beim Ausparken: Zwei Mercedes werden in Dinkelscherben beschädigt

Es geschah beim Rückwärtsausparken, teilt die Polizei aus Zusmarshausen mit
Von Jana Tallevi
    Die Polizei aus Zusmarshausen berichtet von einem Unfall beim Ausparken in Dinkelscherben. (Symbolbild)
    Foto: Soeren Stache/dpa

    Am frühen Donnerstagvormittag touchierten sich beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke in der Augsburger Straße in Dinkelscherben eine 86-jährige Frau und ein 85-jähriger Mann mit ihren Autos. Beide Fahrzeuge, ein schwarzer Mercedes und ein blauer Mercedes, blieben fahrbereit. Der Schaden beträgt jeweils etwa 2000 Euro. Es gab keine Personenschäden, teilt die Polizei aus Zusmarshausen mit. (jah)

