Unfall beim Ausparken: Zwei Mercedes werden in Dinkelscherben beschädigt

Am frühen Donnerstagvormittag touchierten sich beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke in der Augsburger Straße in Dinkelscherben eine 86-jährige Frau und ein 85-jähriger Mann mit ihren Autos. Beide Fahrzeuge, ein schwarzer Mercedes und ein blauer Mercedes, blieben fahrbereit. Der Schaden beträgt jeweils etwa 2000 Euro. Es gab keine Personenschäden, teilt die Polizei aus Zusmarshausen mit. (jah)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86424 Dinkelscherben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rückwärtsausparken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis