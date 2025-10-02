Icon Menü
Unfall führt am Mittwoch zu Straßensperrung bei Biberbach

Biberbach

Unfall führt zu zweistündiger Sperrung der Staatsstraße nach Wertingen

Eine 69-Jährige hatte die Vorfahrt einer 70-jährigen Autofahrerin missachtet. Bei Biberbach kam es zum Zusammenstoß. Die Fahrzeuge mussten aufwendig geborgen werden.
Von Jana Tallevi
    Aufwendig geborgen mussten zwei Autos, die am Mittwoch bei Biberbach in einen Unfall verwickelt waren. Die Staatsstraße 2033 war deshalb zwei Stunden lang gesperrt. (Symbolbild)
    Aufwendig geborgen mussten zwei Autos, die am Mittwoch bei Biberbach in einen Unfall verwickelt waren. Die Staatsstraße 2033 war deshalb zwei Stunden lang gesperrt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Weil sie nicht auf die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers achtete, verursachte eine 69 Jahre alte Autofahrerin bei Biberbach am Mittwoch einen Unfall, wie die Polizei mitteilt. Die Frau bog demnach gegen 10.35 Uhr mit ihrem Wagen von der Kreisstraße A 12, von Biberbach kommend, nach links in die Staatsstraße 2033 in Fahrtrichtung Wertingen ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 70-jährigen Frau, die mit ihrem Fahrzeug auf der Staatsstraße von Wertingen in Richtung B2 unterwegs war. Durch den Anstoß kam die 70-Jährige mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab, wodurch sie einen Abhang hinunterfuhr. Beide Insassinnen wurden leicht verletzt in Krankenhäuser verbracht. Durch die aufwendige Bergung der Fahrzeuge blieb die Staatsstraße für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. (jah)

