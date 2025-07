Eine Leichtverletzte und 17.000 Euro nach einem Auffahrunfall

Eine 26-jährige Frau ist bei einem Auffahrunfall in Diedorf leicht verletzt worden. Die Frau war am Freitag um 6.40 Uhr hinter einem 49-jährigen Autofahrer mit ihrem Wagen Richtung Augsburg unterwegs. Als der Mann an der Ampel an der Kreuzung zur Lettenbachstraße bremsten musste, bemerkte die Frau das nach Auskunft der Polizei zu spät.

Beide Autos prallten zusammen. Bei der Frau wurde der Airbag ausgelöst, wodurch sie sich leicht an der Hand verletzte. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich geschätzt auf etwa 17.000 Euro. (AZ)