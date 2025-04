Nach Unfall in Dinkelscherben müssen beide Autos abgeschlept werden

Mindestens 30.000 Euro beträgt der Sachschaden, der am späten Donnerstagnachmittag bei einem Unfall an der Kreuzung Bahnhofstraße, Ecke Marktstraße in Dinkelscherben passiert ist. Eine 42-jährige Autofahrerin befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Marktstraße. An der Kreuzung hielt sie auch an, beim Losfahren übersah sie jedoch einen von links kommenden Wagen, dessen Fahrer laut Polizei vorfahrtsberechtigt war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Sie wurden erheblich beschädigt und mussten beide abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Dinkelscherben band austretende Betriebsflüssigkeiten ab. (AZ)

