4000 Euro Blechschaden bei Unfall in Gessertshausen

Ein Sachschaden von etwa 4000 Euro ist am Donnerstag bei einem Unfall in Gessertshausen entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 33-Jähriger mit seinem Auto von der Bahnhofstraße in die Hauptsraße fahren. Dabei übersah er offenbar das Auto eines 20-Jährigen, der die Hauptstraße (B 300) in Richtung Ustersbach befuhr. Es kam zu einem Streifzusammenstoß der beiden Autos. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die dortige Ampel war zum Unfallzeitpunkt im Nachtbetrieb und damit abgeschaltet. Somit galten die aufgestellten Verkehrsschilder. Der 33-Jährige hätte demnach warten müssen. (AZ)

