Unbekannter verursacht Schaden in Höhe von 2000 Euro in Kruichen

Einen Schaden von etwa 2000 Euro hat ein Unbekannter am Dienstag bei einem Unfall im Adelsrieder Ortsteil Kruichen verursacht. Laut Polizei muss er zwischen 15 und 22 Uhr in der Hauptstraße mit seiner Anhängerkupplung gegen die Front eines geparkten Autos gefahren sein. Er verließ jedoch die Unfallstelle, ohne die erforderlichen Angaben zu machen. An dem geparkten Auto entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 zu melden. (AZ)

