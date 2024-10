Ein 87-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 16.55 Uhr an der Kreuzung Am Kobelgraben/Biburger Straße unterwegs. Dabei fuhr er an einem Stoppschild vorbei und übersah laut Polizei einen von links auf der Vorfahrtstraße kommenden 82-jährigen Autofahrer und fuhr im in die rechte Seite. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. (diba)

