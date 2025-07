Zwei Autos sind am Freitag in Welden in der Bahnhofstraße zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 88-jährige Autofahrerin gegen 11.15 Uhr aus einem Grundstück ausfahren. Dabei übersah sie offenbar den Wagen des vorfahrtsberechtigten 75-jährigen Mannes, der die Bahnhofstraße geradeaus befuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)

