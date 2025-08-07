Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Unfall mit drei Fahrzeugen auf der A8 kurz vor Augsburg: Eine Person leicht verletzt

Neusäß

Unfall mit drei Fahrzeugen auf der A8 kurz vor Augsburg: Eine Person leicht verletzt

Der Unfall ereignet sich zwischen Neusäß und Augsburg-Ost im Feierabendverkehr. Es kommt zu einem größeren Rückstau auf der Autobahn und Richtung B2.
Von Dominik Schätzle
    • |
    • |
    • |
    Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kommt es am späten Donnerstagnachmittag auf der A8 zwischen Neusäß und Augsburg-Ost.
    Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kommt es am späten Donnerstagnachmittag auf der A8 zwischen Neusäß und Augsburg-Ost. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Im Feierabendverkehr am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einem größeren Unfall auf der A8 zwischen Neusäß und Augsburg-Ost. Drei Fahrzeuge waren daran beteiligt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Nachfrage erklärt. Eine Person ist dabei leicht verletzt worden.

    Unfall auf der A8 Stuttgart Richtung München bei Neusäß

    Der Unfall in Fahrtrichtung München ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr. Gegen kurz nach 17 Uhr war die Unfallaufnahme durch die Polizei beendet – auch der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich unter anderem um die leicht verletzte Person.

    Durch den Unfall und die Aufräumarbeiten waren der linke und der mittlere Fahrstreifen blockiert. Es kam es zu einem längeren Stau auf der Autobahn von zeitweise über sechs Kilometern. Autofahrerinnen und Autofahrer verloren teils bis zu einer Stunde Zeit auf dem Abschnitt. Auch auf dem Zubringer staute es sich Richtung Gersthofen und bis auf die B2. Die Verkehrsbehinderungen dauerten auch nach der Unfallaufnahme noch an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden