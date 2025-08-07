Dramatische Rettungsaktion: Verschütteter Arbeiter aus Baugrube gerettet

Bis zum Bauchnabel ist ein Arbeiter auf einer Baustelle in Westheim verschüttet worden. Ersten Erkenntnissen von Polizei und Rettungskräften zufolge kam es am Donnerstag gegen 13 Uhr zu einem ungewöhnlichen Unfall mit glücklichem Ende.

Feuerwehrleute retten den verschütteten Arbeiter aus der Baugrube in Westheim

Der Mann mittleren Alters arbeitete gerade in einer Baugrube, als eine Wand plötzlich einbrach. Grund dafür war laut einem Polizeisprecher ein Wasserrohrbruch. Daraufhin wurde der Mann mit Sand aus der Baugrube zugeschüttet. Das sorgte nach Auskunft von Kreisbrandrat Christian Kannler dafür, dass der Sand feucht wurde. Schließlich stand der Arbeiter tief im Schlamm. Alleine konnte er sich nicht mehr befreien. Seine Kollegen alarmierten sofort die Rettungskräfte.

Insgesamt rund 30 Feuerwehrleute der Wehren aus Westheim, Neusäß und Gersthofen rückten an, um den Mann zu befreien. Etwa eine Stunde lang schaufelten sie ihn frei. Ein Bagger konnte dabei nicht zum Einsatz kommen, gearbeitet wurde vor allem mit Schaufeln. Während der Rettungsaktion war der Mann die ganze Zeit über ansprechbar und auch ziemlich gefasst. Er half sogar mit, sich selbst auszubuddeln. „Er war bis zum Bauchnabel hingeschüttet“, sagt Kreisbrandrat Kannler. Ihm und seinen Kollegen gelang es schließlich, den Arbeiter mit Warnweste und Helm aus der Baugrube zu befreien.

Unfall auf Baustelle in Westheim: Der Verschüttete blieb augenscheinlich unverletzt

Dabei war der erste Versuch zunächst misslungen, so ein Vertreter der Kreisbrandinspektion. Zunächst musste das eingebrochene Wasser aus der Grube abgepumpt werden, dann wurde geschaufelt und der Arbeiter schließlich mit einer sogenannten Rettungswindel, die an einem Drehleiterfahrzeug befestigt war, nach oben gezogen. Nach der spektakulären Rettungsaktion war der Arbeiter augenscheinlich unversehrt, während des Einsatzes hatte er auch nicht über Schmerzen geklagt. Die Einsatzkräfte und seine Kollegen hatten ihm während seiner 67 Minuten in der Grube das Gefühl gegeben, nicht allein zu sein und ihn somit auch mental unterstützt.. Mit einem Lächeln im Gesicht wurde der Mann zu einem Rettungswagen gebracht und untersucht.

Die Baustelle dauert voraussichtlich noch einige Zeit an. Die Stadt Neusäß saniert in den Sommerferien den Kanal zwischen Hindenburgstraße und der Zufahrt zum Caritas-Seniorenzentrum Notburgaheim hydraulisch. Der bestehende Kanal wird durch einen größeren Kanal ersetzt, damit bei Regenereignissen mehr Wasser über die Kanalisation abgeleitet werden kann. Während der Bauarbeiten ist die Von-Rehlingen-Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Trotz der Sperrung verfolgten einige Anwohner und Anwohnerinnen die Rettungsaktion. Die Feuerwehr sorgte dafür, dass die Rettungskräfte weder behindert wurden noch die Passanten zu nah an das Geschehen herankamen.