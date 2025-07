13.000 Euro Schaden bei Unfall: Fahrerin wird ins Krankenhaus gebracht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Mittwochnachmittag. Dieser ereignete sich westlich von Welden. Die Fahrerin eines Polos befuhr die Staatsstraße 2034 und wollte an der Einmündung in die Staatsstraße 2032 nach links Richtung Welden abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei einen Sattelzug, welcher von in Richtung Zusamzell fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin des Polos wurde leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. An seinem Lastwagen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. (AZ)