82-Jährige erlebt böse Überraschung nach dem Einkaufen

Die Polizei Zusmarshausen sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Altenmünster. Am Samstag gegen 15.30 Uhr parkte eine 82-Jährige ihren Mitsubishi auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Zusamleite. Während die Frau beim Einkaufen war, wurde ihr Wagen von einem oder einer Unbekannten angefahren. Die Stoßstange und der Radkasten sind beschädigt. Der Schaden beträgt rund 2.000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon 08291/18900 melden. (kar)

