Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz: Polizei sucht Zeugen in Altenmünster

Altenmünster

82-Jährige erlebt böse Überraschung nach dem Einkaufen

Ein Wagen ist in Altenmünster auf einem Supermarkt-Parkplatz angefahren worden. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.
    In Altenmünster hat sich der Verursacher eines Schadens auf einem Parkplatz aus dem Staub gemacht. (Symbolbild)
    In Altenmünster hat sich der Verursacher eines Schadens auf einem Parkplatz aus dem Staub gemacht. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat

    Die Polizei Zusmarshausen sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Altenmünster. Am Samstag gegen 15.30 Uhr parkte eine 82-Jährige ihren Mitsubishi auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Zusamleite. Während die Frau beim Einkaufen war, wurde ihr Wagen von einem oder einer Unbekannten angefahren. Die Stoßstange und der Radkasten sind beschädigt. Der Schaden beträgt rund 2.000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon 08291/18900 melden. (kar)

