Auto wird auf Supermarkt-Parkplatz angefahren

Die Polizei Zusmarshausen ermittelt wegen einer Unfallflucht in Diedorf. Am Freitag, 10. Oktober, im Zeitraum von 9 bis 10.20 Uhr hatte eine 74 Jahre alte Frau auf dem Lidl-Parkplatz ihr Auto abgestellt. In der Zeit wurde der Wagen angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand am Auto der Frau ein Sachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18 90-0 zu melden. (kar)

