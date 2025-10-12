Icon Menü
Unfallflucht Diedorf: Auto auf Lidl-Parkplatz angefahren und beschädigt

Diedorf

Auto wird auf Supermarkt-Parkplatz angefahren

Zeugen für eine Unfallflucht in Diedorf sollen sich bei der Polizei Zusmarshausen melden.
    •
    •
    •
    Für eine Unfallflucht in Diedorf bittet die Polizei um Zeugenhinweise. (Symbolbild)
    Für eine Unfallflucht in Diedorf bittet die Polizei um Zeugenhinweise. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Die Polizei Zusmarshausen ermittelt wegen einer Unfallflucht in Diedorf. Am Freitag, 10. Oktober, im Zeitraum von 9 bis 10.20 Uhr hatte eine 74 Jahre alte Frau auf dem Lidl-Parkplatz ihr Auto abgestellt. In der Zeit wurde der Wagen angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand am Auto der Frau ein Sachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18 90-0 zu melden. (kar)

