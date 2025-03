Uniklinik-Neubau auf dem Parkgelände? Heftige Kritik und Unmut bei Infoveranstaltung in Neusäß

2009 hatte der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer der Stadt Augsburg ins Goldene Buch geschrieben „Die Uniklinik kommt!!!“. Zehn Jahre später war es dann so weit und erst 2023 fiel die Entscheidung für einen Neubau. Inzwischen gab es seitens des Staatlichen Bauamts und der Stadt Augsburg etliche Voruntersuchungen und -planungen. Nun startete die Informationskampagne der Uniklinik dort, wo die unmittelbaren Nachbarn des Mega-Projekts am meisten betroffen sind: in Neusäß. Dass das Foyer der Stadthalle mit etwa 150 Zuhörern voll besetzt war, kann nicht verwundern – grenzen doch die Stadtteile Steppach und Westheim im Westen und Norden direkt an das nun favorisierte Baufeld für die neue Uniklinik an, die damit noch näher an Neusässer Gebiet heranrückt. Mit einigen Nachteilen, die von einigen Bürgerinnen und Bürgern heftig kritisiert wurden. Ganz oben auf der Liste stand die Abholzung des Klinik-Parks.

