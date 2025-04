Junge Union Augsburg-Land hat gewählt

Auf der diesjährigen Kreisversammlung der Jungen Union Augsburg-Land in Untermeitingen wurde turnusgemäß der Kreisvorstand neu gewählt. Lisa Wolf wurde ohne Gegenstimme und Enthaltung als Kreisvorsitzende im Amt bestätigt. „Ich freue mich über das Vertrauen und auf die Zusammenarbeit mit einem motivierten Team“, sagte Wolf nach ihrer Wiederwahl. Die 28-Jährige führt den Verband seit vier Jahren. Mit Johanna Lehle (15 Jahre alt) aus Schwabmünchen gehört auch ein sehr junges Mitglied dem neuen Vorstand an.

Als Gäste waren MdB Hansjörg Durz, MdL Nina Trautner, Landrat Martin Sailer und Bürgermeister Simon Schropp gekommen. In ihren Grußworten würdigten sie das Engagement der JU und sagten dem neuen Vorstand ihre Unterstützung zu. Sie betonten die Bedeutung politischer Beteiligung junger Menschen und die Rolle der JU als Impulsgeberin vor Ort. Die Wahl leitete Ehrenkreisvorsitzender Matthias Neff.

Neue Formate

Die JU Augsburg-Land will ihre politische Arbeit mit Veranstaltungen fortsetzen. Vor allem der Ausbau der digitalen Kommunikation soll gefördert werden, mit dem gezielt junge Menschen angesprochen werden können. Ein Schwerpunkt liege auf der Förderung jungen Engagements im ländlichen Raum, hieß es. Dazu soll es Formate geben, die politische Themen verständlich und niedrigschwellig aufbereiten und vermitteln – von Gesprächsrunden über lokale Projekte bis hin zu Bildungsangeboten. Ein besonderes Highlight wird in diesem Jahr das geplante Elferturnier am 19. Juli bei der TSG Waltershofen sein. Zentrale Themen wie Bildung, Mobilität, Ehrenamt und Landwirtschaft sollen die politische Arbeit der JU weiterhin prägen.

Ergebnis der Wahl

In den Kreisvorstand gewählt wurden neben der Vorsitzenden Lisa Wolf (Königsbrunn) ihre Stellvertreter Jonas Deuringer (Königsbrunn), Lena Rasilier (Thierhaupten), Philipp Schmid (Meitingen), Miriam Streit-Zach (Bobingen). Außerdem: Als Schatzmeisterin Lisa Lamprecht (Diedorf), als Schriftführer Adele Hammerl (Gersthofen) und Leon Gerlinger (Schwabmünchen) sowie als Digitalbeauftragter Max Gehring (Bobingen). Geschäftsführend sind Etienne Dankelmann (Königsbrunn) und Michael Stöcklein (Neusäß). Als Beisitzer gewählt: Ben Berger (Meitingen), Viktor Kremke (Diedorf), Christian König (Untermeitingen), Johanna Lehle (Schwabmünchen), Philipp Lohwasser (Bobingen), Sebastian Lohwasser (Meitingen), Philip von Mühldorfer (Thierhaupten) und Claudio Ortolf (Diedorf). (AZ)

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.