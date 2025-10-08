Icon Menü
Untermeitingen: Spaziergang durch die heimische Natur

Untermeitingen

Spaziergang durch die heimische Natur

Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg veranstaltet einen Spaziergang durch die Natur Untermeitingens mit dem Baumexperten Bernhard Frey
    • |
    • |
    • |

    Bei einem geführten Spaziergang durch die heimische Natur am Samstag, 11. Oktober, um 10 Uhr erklärt der Baumexperte Bernhard Frey artspezifische Wesenszüge von Bäumen und interpretiert deren Erlebnisse im Verlauf der Jahre. Der Treffpunkt der Veranstaltung ist am Parkplatz beim Friedhof in Untermeitingen, Schlossberg. Anmeldungen werden bis Donnerstag, 9. Oktober, entgegengenommen unter Telefon 0821/31022852 oder E-Mail an melanie.herz@lra-a.bayern.de.

