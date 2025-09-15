Seine Azubis sind schon über 30 Jahre alt

Andreas Kreuzer ist stolz auf seine Azubis. Gerade erst haben sie die Ergebnisse der Zwischenprüfung erhalten und die Note 1 mit nach Hause und ins Unternehmen gebracht. Dabei sind die sehr guten Noten nicht die einzige Besonderheit der angehenden Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). Denn Marius Mare und Samim Rasoli stehen als Azubis bei der Firma Haustechnik Kreuzer in Kühlenthal vielleicht sogar für eine neue Option, um dem Fachkräftemangel im Handwerk zu begegnen.

