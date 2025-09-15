Icon Menü
Unternehmen aus der Heizungsbranche bildet Erwachsene aus und löst so das Fachkräfteproblem

Kühlenthal

Seine Azubis sind schon über 30 Jahre alt

Eine Firma in Kühlenthal hat zwei Azubis, die beide schon über 30 Jahre alt sind. Beide verdienen ein Festgehalt. Ihr Chef ist stolz auf beide.
Von Stefanie Brand
    • |
    • |
    • |
    Marius Mare (Erster von rechts) und Samim Rasoli (Zweiter von rechts) absolvieren gerade die Ausbildung zum SHK-Anlagenmechaniker bei der Firma Kreuzer in Kühlenthal. Für Chef Andreas Kreuzer (Zweiter von links) ist die Ausbildung von Erwachsenen eine echte Chance, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Für Mohammad Gahfori (Erster von links) gab es die Möglichkeit zur Ausbildung vor zehn Jahren noch nicht. Er hat seinen Weg dennoch gemeistert.
    Andreas Kreuzer ist stolz auf seine Azubis. Gerade erst haben sie die Ergebnisse der Zwischenprüfung erhalten und die Note 1 mit nach Hause und ins Unternehmen gebracht. Dabei sind die sehr guten Noten nicht die einzige Besonderheit der angehenden Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). Denn Marius Mare und Samim Rasoli stehen als Azubis bei der Firma Haustechnik Kreuzer in Kühlenthal vielleicht sogar für eine neue Option, um dem Fachkräftemangel im Handwerk zu begegnen.

