Beim Hochwasser war die Feuerwehr in Unterschöneberg vier Tage im Dauereinsatz

Patrick Micheler ist alter und neuer Kommandant in Unterschöneberg. Und auch die anderen Mitglieder der Vorstandschaft wurden in ihren Ämtern bestätig. Lediglich Claudia Baur hat den Vorstand verlassen; sie war 24 Jahre als Schriftführerin tätig. In Zukunft will sie sich verstärkt um die Kinderfeuerwehr und ihre Gruppenführertätigkeit kümmern.

Weiterer Höhepunkt der Jahreshauptversammlung war der Bericht des 1. Kommandanten Patrick Micheler. Er berichtete über die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Unterschöneberg im vergangenen Jahr. Dabei hob er die Einsätze am Hochwasser-Wochenende hervor, wo alle aktiven Feuerwehrleute besonders gefordert waren. Mit nur kurzen Pausen waren sie über vier Tage im Dauereinsatz, um den betroffenen Anwohnern in der Gemeinde zu helfen. Sie taten das aber nicht nur in Unterschöneberg, sondern unterstützten auch in Altenmünster und Zusamzell.

Die Kinderfeuerwehr, die jetzt im zweiten Jahr zusammen mit der FFW Neumünster angeboten wird, findet bei den Kindern großen Anklang. Alle sieben Wochen üben die Kinder aus Unterschöneberg und Neumünster gemeinsam und haben immer viel Spaß bei Brandschutzerziehung und Erster Hilfe.

