Fit durch den Winter mit neuem Indoor-Cycling in Neumünster

Plus Zu Beginn der kälteren Jahreszeit lockt der Sportverein Neumünster-Unterschöneberg mit einem neuem Bewegungs-Angebot für jedermann. Die Radabteilung hatte den Stein ins Rollen gebracht.

Von Josef Thiergärtner

Lust auf Radfahren – unabhängig von Wind und Wetter und ohne vorherige Streckenplanung? Diese Möglichkeit bietet der SSV Neumünster-Unterschöneberg jetzt seinen Mitgliedern an. Los geht es am 5. Oktober. Aber nicht auf einem Ergometer, denn mit diesem Heimtrainer lockt man heute niemanden mehr vom Sofa. Dazu braucht es moderne und ausgefeilte Geräte und Sportarten mit englischen Namen wie Spinning oder Indoor-Cycling.

Die Idee, das Indoor-Cycling in Neumünster einzuführen, reifte in der wieder aktivierten Rad-Abteilung des Vereins, erzählt Viktor Noack, der seit April die Sparte leitet. "Bisher organisierten wir Ausfahrten für Familien oder sporadische Trainingsfahrten. Mit dem neuen Sportangebot soll die Gesundheit und Fitness unserer Bürgerinnen und Bürger in unserer Region verbessert werden, wobei die individuelle Belastung selbst gewählt werden kann." Jugendliche und Erwachsene jeden Alters können sich hier sportlich betätigen.

