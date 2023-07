Landwirt reißt mit seinem Mähdräscher eine Telefonleitung ab

Mit seinem Mähdräscher reißt ein Landwirt in Unterschöneberg am Sonntag ein Telefonkabel ab. Der Schaden liegt bei 500 Euro.

In Unterschöneberg hat am Sonntag gegen 15.25 Uhr ein Landwirt mit seinem Mähdräscher eine Telefonleitung abgerissen. Wie die Polizei bekanntgab, hatte der Mann vergessen, das Entladerohr an seinem Fahrzeug vollständig einzuklappen. Der Landwirt blieb mit dem Rohr an einer Telefonleitung hängen, die im Bereich der Stuhlenmühle 1 gespannt war, und riss diese ab.

Ob neben der Mühle weitere Bereiche von einer Telefonstörung betroffen waren, ist nach Angaben der Polizei nicht bekannt. Der Sachschaden an der Leitung liegt bei etwa 500 Euro. Am Mähdräscher entstand kein Schaden. (jly)

