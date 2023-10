Lastwagen fährt Zaunreihe an und macht sich aus dem Staub

Eine Zaunreihe angefahren und beschädigt hat ein Lastwagen in Unterschöneberg. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Angefahrene Zaunreihe mit Verkehrsunfallflucht: Am Freitag gegen 15 Uhr wurde in Unterschöneberg in der Straße „Am Ängerle“ eine Zaunreihe durch einen Lastwagen angefahren. Der besagte Wagen wurde laut Polizei dabei beobachtet, wie er beim Rangieren mit seinem Auflieger an der Zaunreihe hängen blieb. Der Sachschaden am Zaun beläuft sich auf circa 500 Euro. Für zusätzliche Hinweise wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (lig)