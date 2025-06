Neun Dörfer feiern gemeinsam eine Premiere

Der Pfarrgemeinderat hatte die, Idee, nach dem Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Michael in Violau die Prozession von Violau nach Unterschöneberg zu gestalten. Dabei stand der erste Altar noch in Violau, der zweite beim Wegkreuz auf dem Fahrradweg und zwei Altäre standen in Unterschöneberg. Eine Premiere, für die sich viele Unterschöneberger mit reich geschmückten Häusern und Straßen bedankten.

Auch die liebevoll gestalteten Altäre waren ein Augenschmaus. Da sich alle neun Dörfer der Pfarreiengemeinschaft Altenmünster-Violau beteiligten, entstand ein langer Prozessionszug. Pfarrer Thomas Philipp Pfefferer war begeistert von den vielen Teilnehmern, ganz besonders von den zahlreichen Fahnenabordnungen der hiesigen Vereine mit ihren prächtigen Fahnen.

Auch Bürgermeister Florian Meier hat es sich nicht nehmen lassen, den Himmel über dem Allerheiligsten mitzutragen. Der Musikverein Blaskapelle Violau sorgte bei der Prozession für die musikalische Gestaltung. Natürlich hat es sich Unterschöneberg auch nicht nehmen lassen, seine Gäste mit Schnitzel, Kartoffelsalat, Getränken, sowie Kaffee und Kuchen zu verwöhnen. (AZ)