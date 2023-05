Unterschöneberg

Schulbus- und Sprinterfahrer streifen sich in Unterschöneberg

An einer Engstelle in der Bergstraße in Unterschönenberg bleibt ein 23-Jähriger mit dem Schulbus an einem stehenden Sprinter hängen.

Zu nah gekommen sind sich ein Schulbusfahrer und Sprinterfahrer am Dienstag in Unterschöneberg. Die beiden 21 und 23 Jahre alten Männer begegneten sich mit ihren Fahrzeugen an einer Engstelle in der Bergstraße. Nach Auskunft der Polizei hielt der Sprinter gerade an, als ihn der Schulbus im Vorbeifahren touchierte. Durch die Streifkollision entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. (thia)

