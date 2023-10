Das ist das neue Direktorat des Ringeisen-Gymnasiums

Andreas Merz hat mit Patrick Scheel einen neuen Stellvertreter und mit Katharina Carapezza eine neue Stellvertreterin. Beide kennen die Region gut.

Nachdem Christian Pagel nach 35 Jahren an der Schule, zuletzt als stellvertretender Schulleiter, zum Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand getreten ist, gab es nun einen Wechsel an der Spitze des Ursberger Ringeisen-Gymnasiums. Mit dem Abgang von Martin Schneider, der als stellvertretender Schulleiter ans Maristen Kolleg nach Mindelheim wechselt, wurde auch die Stelle für die Mitarbeit im Direktorat vakant.

Neuer Stellvertreter von Andreas Merz ist Patrick Scheel. Katharina Carapezza übernimmt als Mitarbeiterin im Direktorat den dritten Posten in der Schulleitung. Beide sind in der Region fest verwurzelt. Carapezza, zuletzt für die Stundenplanung und die Koordination der Oberstufe am Maria-Ward-Gymnasium in Augsburg tätig, war selbst lange Jahre Schülerin am Ringeisen-Gymnasium. Für sie fühle es sich wie ein „Heimkommen“ an, jetzt wieder in Ursberg zu sein. Heute unterrichtet sie Englisch und Italienisch.

Beide neuen Direktoratsmitarbeiter waren zuletzt in Augsburg tätig

Patrick Scheel hat sein Abitur am Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium absolviert und lebt heute mit seiner Frau und drei Kindern in Münsterhausen. Als stellvertretender Schulleiter hat er bereits ebenfalls am Maria-Ward-Gymnasium in Augsburg Erfahrung gesammelt. Neben dem Fachunterricht in Mathematik und Informatik hat Scheel auch Schulpsychologie studiert und bereichert auch in diesem Bereich das Angebot der Ursberger Schule.

Schulleiter Andreas Merz freut sich auf die Zusammenarbeit mit Carapezza und Scheel. „Beide passen aufgrund ihrer Verbundenheit zur Region und zur Schule gut zu uns“, sagt Merz. Sie brächten neben ihrer Erfahrung aber auch neue Sichtweisen von außen in den Schulbetrieb des Ringeisen-Gymnasiums mit ein, die ein solches System bereicherten. (AZ)

