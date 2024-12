Das Weihnachtskonzert des Ringeisen-Gymnasiums findet in diesem Jahr am Mittwoch, 18. Dezember, um 19 Uhr in der Kapelle St. Florian statt. Nach der Eröffnung durch die Orffgruppe warten die Chorklassen mit Weihnachtsklassikern auf, während die Orchesterklasse traditionelle Weihnachtslieder präsentiert. Mittel- und Oberstufenorchester sowie Streichergruppen bringen ebenfalls besinnliche Musikstücke zum Besten. Im Anschluss verkaufen Schülerinnen und Schüler noch Punsch und Glühwein. Beginn ist um 19 Uhr in der Kapelle St. Florian. Der Eintritt ist frei; um Spenden wird gebeten. (AZ)