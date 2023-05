Ustersbach

41-Jährige übersieht anderes Auto im Kreisverkehr bei Ustersbach

Eine 41-Jährige will in Ustersbach in den Kreisverkehr einbiegen. Dabei übersieht sie einen anderen Autofahrer und stößt mit ihm zusammen.

Nicht aufgepasst hat eine 41-jährige Autofahrerin am Donnerstag beim Einbiegen in den Kreisverkehr in Ustersbach. Die Frau kam um 17.18 Uhr von Mödishofen. Beim Einfahren in den Kreisel übersah sie laut Polizei einen aus Augsburg kommenden 28-jährigen Toyota-Fahrer. Zwar kam es lediglich zu einer Streifkollision, der Gesamtsachschaden beläuft sich dennoch auf eine Höhe von rund 3000 Euro. (thia)

