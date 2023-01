Ustersbach

06:00 Uhr

Woran die Kabarettistin Christine Eixenberger bei Schimmel an der Wand denkt

Wenn Kabarettistin Christine Eixenberger den Sanierungsstau an Schulen mit dem Schimmel an der Wand vergleicht, dann weiß sie, wovon sie spricht: Sie war früher Grundschullehrerin.

Plus Mit ihrem Programm „Einbildungsfreiheit“ ist die Kabarettistin und Schauspielerin Christine Eixenberger nach Ustersbach gekommen. Das Publikum war begeistert.

Alles beginnt mit diesem Schimmelfleck an der Wand. Als Christine Eixenberger sich eines Tages entscheidet, das Bild abzuhängen, das sie im Kunst-Leistungskurs gemalt hat und das seither in ihrer Wohnung hängt, entdeckt sie: „Das dahinter ist abstrakte Kunst!“ So beginnt ihr Programm „Einbildungsfreiheit“, mit welchem die Kabarettistin und Schauspielerin seit November 2021 auf Tour durch Bayern ist und welches sie nun auch in Ustersbach aufgeführt hat. Das Ustersbacher Forum war zu diesem Anlass voll besetzt: Etwa 320 Besucher haben Eixenberger bei ihrer Suche nach einem neuen Zuhause zugehört.

