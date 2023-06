Anmeldung zum Ferienprogramm in Ustersbach diesmal nur online

Das Programm in Ustersbach geht vom 1. August bis zum 2. September. Bewegung, Wissen und Spaß sind geboten.

Das Ferienprogramm Ustersbach bietet in diesem Sommer von 1. August bis 2. September eine bunte Mischung an Mitmachaktionen an. Bei einem Besuch in der Imkerei, einem Tag bei der Feuerwehr oder einem Ausflug zur Höhenerlebniswelt wird Kindern und Jugendlichen viel Wissenswertes geboten. Auch für Bewegung ist gesorgt: unter anderem beim Hip-Hop- und Breakdance-Tanzen, Bogenschießen, Reiten und im Waldseilgarten.

Wer mehr Lust auf kulinarische Erlebnisse hat, kommt am Pizzatag oder beim Cocktailabend auf seine Kosten. Laut Angelika Ortner vom Verein Jugendförderung Ustersbach wird mit den 50 Aktionen für viel Abwechslung gesorgt sein. „Das Angebot ist riesig, gemessen an der Einwohnerzahl unserer Gemeinde“, betont sie und weist darauf hin, dass einige Kurse in Kooperation mit dem Ferienprogramm Gessertshausen stattfänden, viele aber in Eigenregie entstanden seien.

Anmeldung noch bis 26. Juni

Anmelden können sich bis zum 26. Juni alle Kinder und Jugendlichen, die in den Ortsteilen Ustersbach wohnen oder die Grundschule dort besuchen. Bei der Auswahl entscheidet das Los. Freie Plätze können ab 27. Juni dann von allen Familien auch anderer Gemeinden über das Onlineportal gebucht werden. Eine Besonderheit: In diesem Jahr finden die Anmeldung und Buchung ausschließlich online statt. Alle Infos rund um das Programm unter www.unser-ferienprogramm.de/ustersbach. (rsey)

