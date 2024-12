Baubeginn für neuen Edeka kann schon im nächsten Sommer sein

Im Frühjahr kann der Ausbau der B300 bei Ustersbach beginnen. Angeschlossen an die Bundesstraße wird dort das neue Gewerbegebiet im Osten der Gemeinde. Den Startschuss dafür gab der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung im Jahr 2024 – mit der Genehmigung des Bauantrags der Firma Edeka. Sobald der Verkehrsanschluss erfolgt ist, kann das Unternehmen am Ortseingang seine neue Filiale bauen. Laut Bürgermeister Willi Reiter könnte das schon im nächsten Sommer sein.

Ruth Seyboth-Kurth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ustersbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gewerbegebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis