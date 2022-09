Bürger bepflanzt Gemeindefläche: Schönes Grün oder illegale Nutzung?

Plus Was tun, wenn Bürgerinnen und Bürger öffentliche Flächen nutzen und bepflanzen? Diese Frage beschäftigt den Gemeinderat Ustersbach.

Wie bei einer privat genutzten öffentlichen Fläche verfahren werden soll, diskutierte jüngst der Ustersbacher Gemeinderat. Die Fraktion Aktive Bürger Ustersbach (ABU) hatte einen Antrag vorbereitet, der zu einem späteren Zeitpunkt beraten werden soll. Im aktuellen Fall wurde dem Anwohner für seine Nutzung eine Fristverlängerung erteilt.