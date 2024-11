Die Theaterfreunde Ustersbach starten in die neue Saison

Weihnachtszeit heißt in Ustersbach fast schon traditionell auch Theaterzeit – und so ist die Theaterabteilung des TSV Ustersbach derzeit fleißig am Einstudieren des neuen Stücks „Der Paul in der Krise“. Für den heiteren Dreiakter aus der Feder von Toni Lauerer kann Regisseur Hubert Hillenbrand gleich zwei Debütanten im Theaterteam begrüßen. So sind Benedikt Schmid und Andreas Bucher neu im Team. Susanne Misof feiert zudem nach längerer Abwesenheit ihr Bühnencomeback.

Das Stück spielt in der Stube des Bauernehepaars Paul und Martha. Bauer Paul hat auf dem Feuerwehrfest kräftig einen über den Durst getrunken und in seinem umnebelten Zustand in der Bar seine Gattin Martha schwer beleidigt. Um das Maß vollzumachen, hat er zu allem Überfluss auch noch die ebenfalls in der Bar anwesende hübsche Praktikantin Claudia zur Ableistung des Praktikums auf seinen Hof eingeladen. Am nächsten Tag weiß Paul nicht mehr so recht, was sich eigentlich abgespielt hat und rätselt, warum ihn die gekränkte Martha demonstrativ ignoriert. Die beabsichtigte Versöhnung gestaltet sich extrem schwierig, da sowohl sein Freund Alois als auch Nachbarin Moni wechselweise Einfluss nehmen und jedem der Streithähne raten, bloß nicht nachzugeben. Zwei Feriengäste bringen trotz bester Absicht ein noch größeres Durcheinander in die ohnehin schon sehr verfahrende Situation. Als nicht gerade hilfreich erweisen sich auch die ständigen Kommentare des schlitzohrigen und scheinbar schwerhörigen Opas, der von seinem Sofa aus das Geschehen interessiert verfolgt und auf seine Weise zu beeinflussen versucht.

Der Vorverkauf bei den Theaterfreunden Ustersbach startet am 7. Dezember

Ob sich die Wirrungen in und um den Hof von Bauer Paul mit Ehefrau Martha doch noch in Wohlgefallen auflösen, können die Besucher zum ersten Mal am Donnerstag, 26. Dezember, ab 20 Uhr im Forum in Ustersbach erfahren. Weitere Aufführung finden am Freitag, 27. Dezember, Samstag, 28. Dezember, Sonntag, 29. Dezember und Montag, 30. Dezember sowie wie im neuen Jahr am Donnerstag, 2. Januar, Freitag, 3. Januar, Samstag, 4. Januar und Sonntag, 5. Januar, im Forum Ustersbach statt. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr.

Karten sind sowohl an der Abendkasse wie bereits im Vorverkauf erhältlich. Dieser findet jeweils am Samstag, 7. Dezember und 14. Dezember, von 10 bis 12 Uhr sowie am Mittwoch, 11. Dezember und 18. Dezember von 19 bis 20 Uhr im Sportheim Ustersbach statt. Telefonische Reservierungen sind ab dem Mittwoch, 11. Dezember, täglich zwischen 18 und 19 Uhr unter der 0176 22362305 möglich.