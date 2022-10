Diebe klauen während Fußballtraining Geld aus der Umkleide

Eine böse Überraschung haben Fußballspieler des TSV Ustersbach nach dem Training erlebt. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise.

In Ustersbach haben sich Diebe während des Fußballtrainings in der Umkleide "bedient". Wie die Polizei mitteilt, habe Unbekannte bereits am Freitag zwischen 19.15 und 20.30 Uhr aus dem Umkleideraum des Vereinsheims an der Weiherstraße vom TSV Bargeld in einem höheren dreistelligen Betrag gestohlen.

Die Umkleidekabine in Ustersbach war nicht abgesperrt

Die Täter haben das Bargeld aus den Geldbeuteln entnommen, die sich in den Hosen der zehn Sportler im Kabinentrakt befanden. Im Tatzeitraum führten die Spieler des TSV Ustersbach gerade ihr Fußballtraining durch. Der Kabinentrakt war nicht versperrt oder beaufsichtigt. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise. (kar)