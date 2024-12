Einbruch in Brauerei in Ustersbach

Mindestens zwei Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Brauerei in Ustersbach in der Hauptstraße ein. Der genaue Beuteschaden ist laut Polizei noch nicht klar. Laut der Brauerei-Geschäftsführerin Stephanie Schmid wurde bei dem Einbruch nichts Nennenswertes gestohlen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 0821 3233821 entgegen. (diba)

