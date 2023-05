Ustersbach

06:04 Uhr

Eine Zeit vieler Entscheidungen für Ustersbach

Plus Klein, aber mit viel Potenzial für die Entwicklung: So sieht Ustersbachs Bürgermeister Willi Reiter den Weg in die nächsten Jahre. Einen Erfolg stellt er vor allem heraus.

Ustersbach ist mit gut 1200 Einwohnerinnen und Einwohnern eine der kleinsten Gemeinden im Landkreis Augsburg - hat dafür aber mit der Ustersbacher Brauerei ein weithin bekanntes Aushängeschild. Mitten im Naturpark Augsburg Westliche Wälder gelegen, sind in Ustersbach Grundstückspreise noch relativ moderat. Ein Grund, weshalb sich in den vergangenen Jahren immer mehr junge Familien angesiedelt haben. Sie finden zudem eine Kita, eine Grundschule und einen Hort vor Ort.

Bürgermeister Willi Reiter, Ustersbach. Foto: Siegfried P. Rupprecht

Bürgermeister Willi Reiter nimmt eine Sonderrolle unter den Bürgermeistern im Augsburger Land ein. Seine Amtszeit begann nämlich schon zu Beginn des Jahres 2019. Sein Vorgänger Max Stumböck war zuvor zurückgetreten, Reiter hatte bei der Wahl im Herbst 2018 dann 52,4 Prozent der Stimmen erreicht. Der nächste Bürgermeister oder die nächste Bürgermeisterin wird erst wieder mit der Kommunalwahl 2026 gewählt. Doch auch die Gemeinderatswahl 2020 hat für Veränderung gesorgt: Während zuvor alle Gemeinderäte über die einzig angetretene Liste der CSU/Bürgerliste eingezogen waren, erreichte diese Verbindung 2020 nun 59,3 Prozent (sieben Sitze) und die Aktiven Bürger für Ustersbach 40,7 Prozent (fünf Sitze).

