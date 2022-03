Ustersbach

vor 17 Min.

Eiweiß, Dünger und Energie: Was vom Bierbrauen bald nicht mehr übrig bleibt

Plus Die Brauerei Ustersbach will nun auch die Reste nutzen, die nach dem Bierbrauen übrig sind. Daraus könnten Strom, Dünger, Kosmetik und sogar ein Getränk werden.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Vegane Proteine sind am Markt gefragt. Und die Energiepreise gehen durch die Decke. Warum den Treber, der beim Bierbrauen übrig bleibt, also nicht nachhaltig nutzen und energetisch noch unabhängiger werden, hat sich Stephanie Schmid gedacht. Die Inhaberin der Brauerei Ustersbach will nach Beratungen mit einem Forscherteam nun die Reststoffe aus der Bierherstellung verwerten. Die Eiweiß- und Mineralstoffe, die im Treber und der überschüssigen Bierhefe enthalten sind, gelten als wertvoll.

