Eltern sorgen sich um Verkehrssicherheit der Kinder in Ustersbach

Plus Es geht um die Querung der B300 der Ustersbacher Hortkinder: Die Verkehrsbehörde hat nach einer Testphase die 30er-Schilder abgebaut. Der Gemeinderat gibt sich damit nicht zufrieden.

Im letzten Februar hatte in Ustersbach die Elterninitiative Sicherer Schulweg auf die Situation für die Hortkinder ab Herbst 2022 hingewiesen. Seitdem sind die Kinder am neuen Standort, der Alten Schule, untergebracht. Knapp ein halbes Jahr später gibt es auf ihrem Schulweg über die B300 noch immer keine Querungshilfe. Auf der letzten Gemeinderatssichtung wiederholte Peter Künemund, Sprecher der Elterninitiative, seine Bitte vom Vorjahr, dass die Gemeinde handeln solle.