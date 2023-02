Erhöhung der Kitagebühren fällt heuer in Ustersbach sanft aus

Plus Die Kosten für Kinderbetreuung in Ustersbach steigen, aber auf Wunsch der Eltern hat sich der Gemeinderat aber für eine geringe Anpassung entschieden.

Zum nächsten Kitajahr steigen die Elternbeiträge in Ustersbach. Nach einem Jahr Pause hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung eine moderate Anhebung beschlossen. Mit fünf Prozent bleibe man unter dem Vorschlag des Betreibers, der für die Einrichtung St. Fridolin acht Prozent gefordert hatte, berichtet Bürgermeister Willi Reiter nach der Sitzung. Grund für die Anhebung seien der zu erwartende Tarifabschluss und die enorm gestiegenen Energiekosten.