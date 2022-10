Fahranfänger schrottet bei Ustersbach Kleinwagen

Der Fahrer bleibt unverletzt, das Auto hat weniger Glück: Totalschaden.

Mit einem Verkehrsunfall endete am Sonntag gegen 23 Uhr beim Kreisverkehr auf der B300 bei Ustersbach die Autofahrt eines jungen Mannes. Ein 18-jähriger Fahranfänger, der mit einem Renault Twingo von Gessertshausen in Richtung Ustersbach unterwegs war, übersah laut Polizei den Kreisverkehr und fuhr geradeaus über diesen. Anschließend kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 18-Jährige blieb unverletzt. (AZ)