Forum Ustersbach: Neue Gebühren für die Nutzung

Plus Das Forum Ustersbach wird von Vereinen und anderen Gruppen gerne gebucht. Das soll auch so bleiben, sagt der Gemeinderat.

Das Forum Ustersbach wird für Veranstaltungen wie Kabarett und von Vereinen gerne genutzt. Das soll so bleiben, hat der Gemeinderat beschlossen und die Gebührenordnung nach mehr als zehn Jahren moderat angepasst. Für die ortsansässigen Gruppen bleibt die Nutzung der Räume weiterhin kostenlos.